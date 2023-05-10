Дачникам рассказали, как вырастить красивый газон Депутат Чаплин посоветовал метод «вдоль и поперек» для засевания дачного газона

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Чтобы получить к июню красивую дачную лужайку для солнечных ванн и барбекю, необходимо правильно посеять газон, рассказал LIFE.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин. По его словам, в целом газонную траву можно разделить на три группы: декоративная, специальная и универсальная. Засевать площадку при этом лучше всего по принципу «вдоль и поперек».

Декоративный газон требует специального ухода, его надо постоянно подравнивать, но по нему нельзя даже ходить. То есть такая трава нужна, если у вас специальная композиция на участке, на которую вы только хотите любоваться, — отметил Чаплин.

К специальным газонам относятся, например, спортивный или детский, продолжил эксперт. Такие площадки засеваются специальной травой, на которой дети играют, не получая травм. Самым распространенным на российских дачах является универсальный газон, который неприхотлив в уходе и хорошо выглядит и в скошенном, и в неухоженном состоянии. Такой газон достаточно просто посеять и полить — он все равно вырастет ровным и красивым, рассказал председатель Союза дачников.

Он уточнил, что сажать универсальный газон можно с апреля по сентябрь, предварительно расчистив площадку от сорняков. Участок необходимо выровнять, утрамбовать и разрыхлить, а перед посевом удобрить комплексным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий.

Самое главное — равномерно распределить семена по участку, чтобы не оставалось «светлых пятен». Если будете заниматься этим вручную, то лучше смешать семена с песком 1:1 и разбросать эту смесь по участку, — порекомендовал специалист.

По его словам, для посева лучше всего использовать специальную сеялку и работать по принципу «вдоль и поперек». Для этого нужно разделить семена пополам и одну часть высеять в продольном направлении, а другую — в поперечном. Чтобы газон получился красивым и пышным, необходимо примерно 40–50 г семян на один квадратный метр. Чтобы трава быстрее взошла, нужно обильно поливать ее дважды в день, и тогда уже через месяц лужайка будет готова, подытожил Чаплин.

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