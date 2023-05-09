Россиянам напомнили о том, чего нельзя делать на даче Юрист Гусятников: на даче нельзя шуметь ночью и выращивать опасные растения

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Юрист Петр Гусятников рассказал агентству ПРАЙМ, что на даче нельзя шуметь ночью, так как это противоречит закону о тишине, а также допускать, чтобы на участке росли опасные для человека растения, например, борщевик. Эксперт пояснил, что в каждом регионе действуют свои нормы и добавил, что в Московской области нельзя шуметь с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по выходным. По его словам, нарушителям может грозить штраф от 500 рублей.

Если вы находитесь на дачном участке, это не означает, что рядом с вами нет людей, которым вы можете помешать. Поэтому, когда вы отправляетесь за город, не лишним будет ознакомиться с законом о тишине того региона, где вы будете находиться, — сказал Гусятников.

Специалист также напомнил, что за отказ от регулярного покоса травы можно получить штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Юрист уточнил, что высота травы на участке и вокруг него не должна превышать 20 сантиметров.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал, что написал письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку персональных данных. По словам парламентария, ужесточение наказания за подобные нарушения «требуют сегодняшние реалии». Он подчеркнул, что сумма в один миллиард является адекватной, так как попавшие в Сеть данные могут быть использованы в преступных целях.