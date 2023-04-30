В Госдуме захотели резко увеличить штрафы за утечку персональных данных Вице-спикер ГД Чернышов: Минцифры нужно увеличить штрафы за утечку данных до 1 млрд рублей

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал РИА Новости, что написал письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку персональных данных. По словам парламентария, ужесточение наказания за подобные нарушения «требуют сегодняшние реалии». Он подчеркнул, что сумма в один миллиард является адекватной, так как попавшие в Сеть данные могут быть использованы в преступных целях.

Порядок работы с персональными данными россиян стоит ужесточить, этого требуют сегодняшние реалии. Административная ответственность для компании, допустившей подобную утечку информации, должна увеличиться вплоть до одного миллиарда рублей, — сказал Чернышов.

Депутат отметил, что государство должно защитить своих граждан от ситуаций, в которых главными пострадавшими являются простые люди. В настоящее время штрафы для юридических лиц, согласно КоАП, предусмотрены на уровне до 100 тысяч рублей.

Ранее глава межфракционной рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова заявила, что государственные меры поддержки хотят распространить на все многодетные семьи, вне зависимости от уровня их доходов. Парламентарий пояснила, что основной аргумент в пользу этого решения в том, что не нужно доводить многодетные семьи до состояния, когда им потребуются выплаты со стороны государства. Изменения предлагается внести в закон о многодетных семьях, который разрабатывает нижняя палата парламента.