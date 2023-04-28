В России изменят правила получения льгот многодетными семьями Депутат ГД Кузнецова: нужен отказ от критериев нуждаемости для помощи многодетным семьям

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Глава межфракционной рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова рассказала «Известиям», что государственные меры поддержки хотят распространить на все многодетные семьи, вне зависимости от уровня их доходов. Парламентарий пояснила, что основной аргумент в пользу этого решения в том, что не нужно доводить многодетные семьи до состояния, когда им потребуются выплаты со стороны государства. Изменения предлагается внести в закон о многодетных семьях, который разрабатывает нижняя палата парламента.

Мы предлагаем помимо определения единого статуса многодетной семьи добавить отмену критериев нуждаемости для них при получении льгот. Потому что зачем сегодня семью, многодетную тем более, «доводить» до нуждающегося положения, чтобы выписать ей бесплатные опции, — сказала Кузнецова.

Депутат подчеркнула, что необходимо на федеральном уровне утвердить единые критерии определения статуса «многодетная семья». Кузнецова добавила, что законопроект планируют внести в Госдуму до конца 2023 года.

Ранее экономист Елена Григорьева рассказала, что день выплаты пенсий россиянам в мае может переноситься из-за праздников. Эксперт пояснила, что, когда день выплаты выпадает на праздничный день, он переносится на рабочий перед праздниками. Она напомнила, что до 1 мая положенные средства можно получать наличными деньгами через социальные службы, а с 1 мая только через «Почту России».