Россиянам рассказали, как изменится график выплат пенсий в мае Экономист Григорьева: график выплат пенсий в мае может изменяться из-за праздников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист Елена Григорьева рассказала агентству ПРАЙМ, что день выплаты пенсий россиянам в мае может переноситься из-за праздников. Эксперт пояснила, что, когда день выплаты выпадает на праздничный день, он переносится на рабочий перед праздниками. Она напомнила, что до 1 мая положенные средства можно получать наличными деньгами через социальные службы, а с 1 мая только через «Почту России».

В случае, когда день выплаты пенсии выпадает на праздничный день, то она переносится на рабочий день, предшествующий праздникам, — сказала Григорьева.

Специалист уточнила, что график доставки средств в каждом случае согласовывается с получателем.

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин рассказал, что в России будет создана единая система для выдачи жилья сиротам. Он уточнил, что новая система должна заработать по всей России в 2024 году. Он подчеркнул, что новая мера позволит учитывать конкретные условия при выборе жилых помещений, а также анализировать «актуальные данные по их использованию». Он добавил, что программа работает в тестовом режиме в шести регионах. По его словам, новый сервис должен ускорить процесс получения квартир сиротами.