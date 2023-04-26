В России появится система выдачи жилья для одной категории граждан Минстрой планирует создать единую систему выдачи жилья сиротам

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин рассказал «Известиям», что в России будет создана единая система для выдачи жилья сиротам. Он уточнил, что новая система должна заработать по всей России в 2024 году. Он подчеркнул, что новая мера позволит учитывать конкретные условия при выборе жилых помещений, а также анализировать «актуальные данные по их использованию».

Создание системы учета специализированного жилищного фонда необходимо для формирования единой базы, позволяющей не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение, анализировать актуальные данные по использованию, — сказал Стасишин.

Он добавил, что программа работает в тестовом режиме в шести регионах. По его словам, новый сервис должен ускорить процесс получения квартир сиротами.

Ранее Олег Нилов озвучил идею брать одну-две тысячи рублей в месяц с каждого из 40 млн годных к военной службе россиян, которые не участвуют в СВО. По мнению депутата, это позволит собрать большую сумму, которую можно будет направить на увеличение зарплаты участникам СВО, как военнослужащим, так и добровольцам. Кроме того, власти смогут покрыть расходы на дополнительное военное оборудование и амуницию.