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11 июля 2025 в 10:22

Останина раскрыла секрет идеального депутата

Останина заявила, что депутат должен ставить мнение избирателей выше своего

Нина Останина Нина Останина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Нина Останина заявила 360.ru, что главным качеством народного избранника является совпадение его позиции с мнением людей, избравших его. По ее словам, депутат обязан быть профессионалом и обладать высокими моральными качествами.

Даже если его личная позиция не совпадает с мнением избирателей, в любом случае он должен преимущество отдать мнению людей. <… > Надо сделать все, чтобы защитить их интересы, в данном случае на федеральном уровне, — объяснила парламентарий.

Останина отметила, что депутат должен быть свободен от личных соблазнов. Кроме того, Госдума — это место для применения опыта, а не для его получения.

Ранее Нина Останина заявила, что Русской православной церкви следует урезонить протоиерея Андрея Ткачева, назвавшего россиянок «дохлыми и трусливыми бабами». По ее словам, мнение священника едва ли отражает позицию РПЦ.

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