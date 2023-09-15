Садовод посоветовала, как подготовить огород к закрытию дачного сезона Садовод Ганичкина посоветовала заранее подготовить теплицы к холодам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грядки и теплицы необходимо заранее готовить к холодам и закрытию дачного сезона, посоветовала кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина. В разговоре с «360» садовод уточнила, что для этого растения в теплицах нужно выполоть и сжечь растения, а почву обновить, добавив в нее чистый грунт.

Именно осенью нужно тщательно подготовить теплицы к следующему сезону, потому что весной уже начинают высаживать растения. <...> Все грядки, на которых росли в открытом грунте огурцы и помидоры, надо обработать фунгицидом и перекопать, — подчеркнула специалист.

По словам садовода, после сбора урожая деревья следует обработать от болезней и вредителей. Ганичкина порекомендовала подкормить их специальными удобрениями. Подкормить необходимо и многолетние цветы, в том числе пионы, астильбу и аквилегию.

Ганичкина напомнила, что в северных регионах уже началась посадка озимого чеснока, в средней полосе ее обычно производят с 25 сентября по 10 октября. За несколько дней или недель важно подготовить грядки и накрыть их специальным материалом. Листья она посоветовала сгрести в почву, чтобы в следующем году сделать из них теплую грядку для огурцов.

Специалист уточнила, что не стоит забывать и о правилах безопасности. Садовые инструменты и газонокосилки следует промыть и убрать. Чтобы не начался пожар, ботву от огурцов и помидоров необходимо складывать в железные бочки и постепенно сжигать. Это не только обезопасит участок, но и даст хорошее удобрение для будущих посадок.

Сжигать стоит аккуратно, потому что сейчас трава сухая. Могут быть пожары. Тем, кто поливал из бочек растения и деревья, стоит вылить воду — не успеешь оглянуться, как будут заморозки, — заключила Ганичкина.

Агроном Анастасия Коврижных ранее посоветовала использовать соль, чтобы избавиться от муравьев на дачном участке. По ее словам, раствор с солью необходимо влить в муравейник. Также можно использовать известь и табачную пыль.