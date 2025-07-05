Посадите эти растения в июле для осеннего цветения: неприхотливые красавицы

Посадите эти растения в июле для осеннего цветения: неприхотливые красавицы

Июль — идеальное время для посадки цветов, которые раскроют свою красоту осенью, когда большинство растений уже отцветет.

Для продолжительного цветения выбирайте астры — их разнообразные сорта (новоанглийские, новобельгийские) зацветут в сентябре-октябре яркими махровыми соцветиями. Не забудьте о хризантемах — посаженные в начале лета, они успеют набраться сил для пышного цветения.

Посейте в июне рудбекию («золотой шар») — ее солнечные цветы будут радовать до заморозков. Георгины, высаженные клубнями, тоже успеют зацвести к осени, особенно ранние сорта. Для вертикальных акцентов посадите клематисы — они украсят сад во второй половине лета и осенью.

Посадите эти растения в июле для осеннего цветения. Все они — неприхотливые красавицы. Главное — регулярный полив и подкормка раз в три недели комплексным удобрением. Такой подход обеспечит вашему саду яркие краски даже в пасмурные осенние дни, создавая праздничное настроение.

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