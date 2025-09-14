Посадка этих цветов занимает минуты: распустятся уже в марте без подкормок

Эти цветы первыми распустятся уже в марте, пробираясь сквозь снег, и создадут яркую клумбу в саду без подкормок, полива и укрытия на зиму.

Крокусы — одни из первых вестников весны. Их преимущества неоспоримы: феноменальная морозостойкость (бутоны выдерживают заморозки до -8 °C), минимальный уход, способность расти на любых почвах и быстрое размножение без участия человека. Нежные бокаловидные цветы фиолетовых, желтых, белых и полосатых расцветок оживляют сад тогда, когда другие растения только просыпаются.

Посадка занимает минуты: осенью луковицы заглубляют на 5–8 см в хорошо дренированную почву на солнечном участке, и больше ничего не требуется. Они идеальны для альпинариев, бордюров и газонов, а их цветение длится до 3 недель, поднимая настроение после долгой зимы.

