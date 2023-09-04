Аграном Коврижных рассказала, как бороться с муравьями на даче без токсинов Аграном Коврижных посоветовала дачникам использовать соль для борьбы с муравьями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соль может помочь дачникам избавиться от муравьев на своем участке, рассказала аграном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в беседе с изданием «БелНовости». По ее словам, раствор с солью необходимо влить в муравейник, чтобы насекомые больше не беспокоили владельцев участка. Также можно использовать известь и табачную пыль.

Для приготовления раствора аграном советует использовать сок из половины среднего лимона, четыре стакана воды, а также чайную ложку соли. По ее мнению, он позволит решить проблему с муравьями без применения потенциально опасных для растений химикатов. Известь и табачную пыль же необходимо закладывать в специальные углубления вокруг рассады.

Глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ранее рассказал, как определить границы земельного участка. По его словам, для этого можно обратиться к кадастровому инженеру, заключив с ним или его организацией договор. Парламентарий подчеркивает, что в таком договоре должны быть указаны все обязательства инженера, в том числе выезд на участок, установка межевых знаков и определение площади. Участки в СНТ, чьи границы не определены, можно продать без межевания. При этом он должен иметь кадастровый номер.