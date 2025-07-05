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05 июля 2025 в 20:48

Спасение для подтопляемого участка! Этот цветок осушит землю и украсит сад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок — настоящее спасение для подтопляемого участка. Он осушит землю и украсит сад. Многолетник морозостоек, устойчив к болезням и годами растет на одном месте.

Если ваш участок страдает от подтоплений, посадите ирис болотный (Iris pseudacorus) — этот влаголюбивый многолетник не только украсит сад ярко-желтыми цветами, но и эффективно осушит почву благодаря мощной корневой системе, которая активно поглощает избыточную влагу.

Растение отлично живет в условиях постоянного переувлажнения, выдерживает даже временное затопление и при этом не требует сложного ухода — достаточно посадить его в низине или у водоема, и оно будет цвести с июня по август, привлекая бабочек и пчел.

Ирис болотный также укрепляет грунт, предотвращает эрозию и подавляет рост сорняков, а его листья остаются декоративными до поздней осени.

Ранее было названо многолетнее растение, покоряющее своей неприхотливостью и эффектным цветением.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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