Спасение для подтопляемого участка! Этот цветок осушит землю и украсит сад

Спасение для подтопляемого участка! Этот цветок осушит землю и украсит сад

Этот цветок — настоящее спасение для подтопляемого участка. Он осушит землю и украсит сад. Многолетник морозостоек, устойчив к болезням и годами растет на одном месте.

Если ваш участок страдает от подтоплений, посадите ирис болотный (Iris pseudacorus) — этот влаголюбивый многолетник не только украсит сад ярко-желтыми цветами, но и эффективно осушит почву благодаря мощной корневой системе, которая активно поглощает избыточную влагу.

Растение отлично живет в условиях постоянного переувлажнения, выдерживает даже временное затопление и при этом не требует сложного ухода — достаточно посадить его в низине или у водоема, и оно будет цвести с июня по август, привлекая бабочек и пчел.

Ирис болотный также укрепляет грунт, предотвращает эрозию и подавляет рост сорняков, а его листья остаются декоративными до поздней осени.

Ранее было названо многолетнее растение, покоряющее своей неприхотливостью и эффектным цветением.