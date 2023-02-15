«С вероятностью 99%»: эксперт объяснил, как аэростат КНР оказался в США Специалист по воздухоплавательной технике Верба: шары над США с вероятностью 99% были шпионскими

Фото: AP/TASS

Современные аэростаты обладают технологиями, позволяющими направлять их туда, куда нужно их оператору, а также прерывать полет, рассказал в беседе с NEWS.ru специалист по воздухоплавательной технике Геннадий Верба. Скорее всего, именно поэтому над США в феврале было сбито несколько летательных объектов, которые с высокой вероятностью имели разведывательное назначение.

[Аэростаты] можно направлять туда, куда нужно оператору. Эти технологии, конечно, не имеют стопроцентной гарантии, но так как уже несколько платформ туда (в США. — NEWS.ru) попали, то, видимо, туда их и направляли. С какой целью — сказать трудно, но я думаю, что американцы найдут ту полезную нагрузку, которая была на борту этих аппаратов, и все это поймут. С вероятностью 99% — это разведывательная аппаратура, — считает Верба.

При этом он не исключил, что сбитые летательные объекты над США могли преследовать и научные цели. Но их появление в воздушном пространстве другой страны — это «нарушение существующих международных норм и правил», указал Верба.

Также собеседник NEWS.ru сообщил, что современные аэростаты в обязательном порядке оснащаются средствами прерывания полёта — экстренного выпуска газа. Эти системы «активируются, если есть опасность попадания в воздушное пространство другой страны, с которой нет соответствующего соглашения».

Те, кто управлял этими шарами, во избежание инцидента могли посадить их, не долетая до территории другой страны, но, видимо, задача была совсем иная. Задача, видимо, была в том, чтобы создать этот небольшой международный скандальчик, поэтому те устройства [выпуска газа] не были использованы, что и привело к тем громким последствиям, которые мы наблюдаем, — резюмировал Верба.

За последние несколько дней США уничтожили четыре летательных объекта над своей территорией. Серия воздушных инцидентов началась 4 февраля, когда американские военные с помощью авиации сбили китайский аэростат. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин считает, что Китай использовал этот аппарат для наблюдения за стратегическими объектами страны. Позже заместитель руководителя МИД КНР Се Фэн заявил, что Вашинггтон таким образом ударил по процессу стабилизации двусторонних отношений.