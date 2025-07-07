С такой начинкой делала впервые! Куриные рулетики с хрустящим сюрпризом!

С такой начинкой делала впервые! Куриные рулетики с хрустящим сюрпризом!

Куриные рулетики с хрустящим сюрпризом! Эти рулетики — идеальный способ превратить обычную куриную грудку в праздничное блюдо! Сочетание нежного мяса, пикантных огурчиков и ароматных грибов не оставит равнодушным даже самых привередливых едоков.

Готовим с душой. Куриное филе (500 г) разрежьте вдоль на пласты толщиной 1 см, слегка отбейте. Посолите, поперчите, смажьте горчицей или соевым соусом для аромата.

Для начинки: обжарьте 200 г шампиньонов с мелко нарезанной луковицей до золотистого цвета. Добавьте 2 рубленых маринованных огурца, потушите 2 минуты.

Выложите начинку на куриные пласты, сверните рулетиками, закрепите зубочистками. Обжарьте на сковороде до румяной корочки, затем доведите до готовности под крышкой или в духовке (15 минут при 180 °C).

Секрет подачи: полейте сметанным соусом с укропом и подавайте с картофельным пюре. Хрустящие огурчики внутри — это просто восторг!

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