С ним на столе сразу праздник: пятиминутный рулет «Ягодка» — на вкус небо и земля!

Пятиминутный рулет «Ягодка» — это волшебство, которое под силу даже тем, кто ни разу не готовил бисквит. Его секрет в невероятно простой технологии и сочном ягоде внутри, который дарит взрыв свежести. Получается идеальный десерт: невероятно воздушный, влажный бисквит с тонкой корочкой, который обнимает легчайший крем-суфле с яркой кислинкой брусники.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 4 яйца, 150 г сахара, 2 ч.л. ванильного сахара, 150 г муки и 10 г разрыхлителя; для крема — 10 г желатина, 100 мл воды, 250 мл холодных жирных сливок, 80-100 г сахара и 150 г брусники. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы, аккуратно вмешайте просеянную муку с разрыхлителем. Выпекайте корж на противне, застеленном бумагой, в разогретой до 180°C духовке 10-12 минут. Пока корж горячий, сверните его в рулет прямо с бумагой и остудите. Для крема замочите желатин в воде, затем растопите на водяной бане. Взбейте сливки с сахаром до мягких пиков. Пюрируйте бруснику и аккуратно вмешайте ее в сливки вместе с остывшим желатином. Аккуратно разверните остывший бисквит, равномерно распределите крем и сверните рулетом. Уберите в холодильник на 2-3 часа для стабилизации.

