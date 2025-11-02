Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 19:21

С этого блюда началась моя любовь к тыкве — рецепт завтрака-минутки из личного топа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Утром времени всегда в обрез, но эти оладьи выручают постоянно. Тесто готовится за 5 минут, а жарка занимает еще 10 — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака перед работой.

Для приготовления этих солнечных оладий мне понадобится: свежее яйцо (1 шт.), тыквенное пюре (100 г), мягкий творог (100 г), рисовая мука (40 г), корица, мускатный орех, куркума и имбирь по вкусу, а также растительное масло для жарки. Для подачи я использую мягкий творог, рубленый миндаль, сироп агавы или кленовый сироп, дополнительную щепотку корицы и иногда кусочки запеченной тыквы для украшения.

Начинаю с приготовления теста: в глубокой миске смешиваю тыквенное пюре с яйцом и мягким творогом до однородной консистенции. Добавляю ароматные специи — обычно это чайная ложка корицы, по щепотке мускатного ореха, куркумы и имбиря. Постепенно ввожу рисовую муку, аккуратно перемешивая тесто ложкой. Оно должно получиться достаточно густым, но при этом пластичным. Разогреваю сковороду с растительным маслом, выкладываю тесто столовой ложкой и обжариваю оладьи на среднем огне по 2--3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подаю горячими, украсив щепоткой корицы, творогом, рубленым миндалем и сбрызнув сиропом.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Читайте также
Комбо из тыквы и апельсина, которое меня покорило, — теперь этот рецепт рулета в моем личном топе
Общество
Комбо из тыквы и апельсина, которое меня покорило, — теперь этот рецепт рулета в моем личном топе
Забудьте о каше из пакетиков! Эта тыквенная овсянка изменит ваше отношение к завтракам
Общество
Забудьте о каше из пакетиков! Эта тыквенная овсянка изменит ваше отношение к завтракам
Куда сходить в Москве в ноябрьские выходные: «Ночь музеев», тыквы и кино
Общество
Куда сходить в Москве в ноябрьские выходные: «Ночь музеев», тыквы и кино
Ингредиенты для этого завтрака всегда под рукой — сочные конвертики, которые готовятся за минуты
Общество
Ингредиенты для этого завтрака всегда под рукой — сочные конвертики, которые готовятся за минуты
Пачка творога и немного сыра: готовлю бурек по-турецки, или по-нашему пирог-улитку. Простая и вкусная выпечка
Общество
Пачка творога и немного сыра: готовлю бурек по-турецки, или по-нашему пирог-улитку. Простая и вкусная выпечка
еда
рецепты
тыквы
завтраки
оладьи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт
Кемеровскую область охватили природные катаклизмы
Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации
«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими
В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов
Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО
Омск и парковочные штрафы: что нужно знать, чтобы не попасться
«Воздушные тетушки»: авиакомпанию обвинили в эйджизме и сексизме
ВСУ выясняют причины крупной оплошности в Днепропетровской области
Зеленский заявил об усилении ПВО Украины
Кучма высказал мнение о третьей мировой войне
Ваня Дмитриенко рассказал о пикантных переписках со взрослыми поклонницами
Сумишевский раскрыл, как изменилась его жизнь после гибели супруги
«Посейдон» угомонил Трампа, в Европе разморозили активы россиян: что дальше
Известный актер рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе
Москвич изнасиловал школьницу и отправился за решетку
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.