10 апреля 2026 в 11:30

С дрожжами больше не вожусь: творожная запеканка «Кассата» с миндалем — нежнее кулича и в сто раз проще

Фото: D-NEWS.ru
Смешала творог с яйцами, добавила миндаль и отправила в духовку — творожная запеканка готова вместо кулича. Это гениально простое и невероятно вкусное пасхальное угощение, идеальное для тех, кто любит итальянскую классику, но не хочет возиться с дрожжевым тестом.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, влажная текстура с маслянистым миндальным ароматом, хрустящая корочка, а внутри — сладкие цукаты и шоколадные капли, которые делают запеканку похожей на знаменитый сицилийский десерт.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 50 г миндальных лепестков, 50 г цукатов, 50 г темного шоколада, 2 столовые ложки манной крупы, щепотка соли, ванилин. Творог протрите через сито или пробейте блендером. Яйца взбейте с сахаром и ванилином, добавьте творог, манку, соль, рубленый шоколад, цукаты и миндаль.

Перемешайте до однородности. Форму смажьте маслом, присыпьте манкой, выложите творожную массу. Выпекайте при 180 °С 40–45 минут до золотистого цвета. Подавайте теплой или холодной — эта запеканка напоминает нежный чизкейк с итальянским акцентом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
