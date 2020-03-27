https://static.news.ru/photo/2fda5746-7015-11ea-a1a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РЖД из-за обострения эпидемиологической обстановки на фоне COVID-19 изменили логотип. Теперь вместо надписи чёрным шрифтом «Российские железные дороги» написано «Дистанция, которая спасает мир».

Накануне с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции компания приняла дополнительные меры по защите своих сотрудников и пассажирских поездов. В частности, были усилены мероприятия по дезинфекции, между работниками исключён тесный контакт при передаче дежурств, а все подразделения компании, связанные с перевозочной деятельностью, перешли в режим «повышенной готовности».

Чтобы привлечь внимание к карантину, в связи с коронавирусом свой логотип также изменил и футбольный клуб «Рубин». Символ Казани, изображённый на логотипе клуба, дракон Зилант теперь находится «в домике», писал NEWS.ru.