Руководство РЖД примет меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Как было решено на заседании штаба РЖД, все подразделения компании, непосредственно связанные с перевозочной деятельностью, переходят в режим «повышенной готовности». На всех дорогах будут действовать оперативные штабы, которые будут находиться в режиме постоянного взаимодействия с Роспотребнадзором и местными органами власти.
Также определён порядок дистанционного приёма-передачи дежурств, исключающий тесный контакт между работниками смены,
Кроме того, на объектах железнодорожного транспорта усилен дезинфекционный режим, особенно в пассажирских поездах.
Совместно с пригородными компаниями организована внутренняя уборка и дезинфекция пассажирских вагонов и вагонов моторвагонного подвижного состава перед рейсом и после возвращения из него, — сказал первый замгендиректора компании Анатолий Краснощёк.
Ранее NEWS.ru писал, что РЖД отменила несколько десятков поездов, которые перестали пользоваться спросом на фоне распространения коронавируса. Пассажиры смогут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах или вернуть средства, потраченные на проездные документы в отменённые поезда.
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