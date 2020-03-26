https://static.news.ru/photo/baad48e0-6f31-11ea-9891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Руководство РЖД примет меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Как было решено на заседании штаба РЖД, все подразделения компании, непосредственно связанные с перевозочной деятельностью, переходят в режим «повышенной готовности». На всех дорогах будут действовать оперативные штабы, которые будут находиться в режиме постоянного взаимодействия с Роспотребнадзором и местными органами власти.

Также определён порядок дистанционного приёма-передачи дежурств, исключающий тесный контакт между работниками смены, пишет корпоративная газета компании «Гудок».

Кроме того, на объектах железнодорожного транспорта усилен дезинфекционный режим, особенно в пассажирских поездах.

Совместно с пригородными компаниями организована внутренняя уборка и дезинфекция пассажирских вагонов и вагонов моторвагонного подвижного состава перед рейсом и после возвращения из него, — сказал первый замгендиректора компании Анатолий Краснощёк.

Ранее NEWS.ru писал, что РЖД отменила несколько десятков поездов, которые перестали пользоваться спросом на фоне распространения коронавируса. Пассажиры смогут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах или вернуть средства, потраченные на проездные документы в отменённые поезда.