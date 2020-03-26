Фото: «Рубин» Казань/twitter.com

Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановлении тренировок в связи с пандемией коронавируса.

Тем не менее футболисты получили индивидуальные программы занятий и будут тренироваться дома в изоляции до возобновления работы на базе в Химках, сообщается на официальной странице «Химок» в Twitter. Ранее Российский...