Фото: «Рубин» Казань/twitter.com

Казанский футбольный клуб «Рубин» изменил свой логотип, чтобы привлечь внимание к проблеме распространения коронавируса.

Символ Казани, изображённый на логотипе «Рубина», — дракон Зилант теперь находится «в домике».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Накануне «Рубин» возобновил тренировки после приостановки Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с коронавирусом, писал NEWS.ru.

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