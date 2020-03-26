Казанский футбольный клуб «Рубин» изменил свой логотип, чтобы привлечь внимание к проблеме распространения коронавируса.
Символ Казани, изображённый на логотипе «Рубина», — дракон Зилант теперь находится «в домике».
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Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.
Накануне «Рубин» возобновил тренировки после приостановки Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с коронавирусом, писал NEWS.ru.
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