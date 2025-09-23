«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 08:00

Рыбные оладьи, которые полюбят даже те, кто не ест рыбу: секрет нежности и воздушной текстуры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В отличие от привычных рыбных котлет, эти оладьи получаются особенно нежными и воздушными благодаря необычной технологии приготовления. Такой рецепт оценят даже те, кто обычно отказывается от рыбы, включая детей.

Ингредиенты

  • филе рыбы (горбуша, треска или минтай) — 700 г
  • яйца — 3 шт.
  • молоко или сливки 10% — 200 мл
  • мука — 75 г
  • соль морская — 1 ч. ложка
  • черный молотый перец — ½ ч. ложки
  • растительное масло для жарки — 50−70 мл
  • сметана 15% — 150 г
  • свежий укроп — 3−4 веточки
  • лимонный сок — 1 ч. ложка
  • чеснок — 1 зубчик

Шаг 1. Подготовка рыбы
Филе тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте кусочками среднего размера — так их будет проще измельчить.

Шаг 2. Основа для теста
Переложите рыбу в чашу блендера, добавьте яйца, молоко, соль и перец. Взбейте до однородной текстуры в течение 2−3 минут. Если используете мясорубку, пропустите рыбу дважды через мелкую решетку.

Шаг 3. Добавление муки
Постепенно вмешивайте муку, аккуратно перемешивая массу лопаткой. Накройте пленкой и оставьте на 15−20 минут — тесто станет более пластичным и воздушным.

Шаг 4. Обжаривание оладий
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и добавьте тонкий слой масла. Формируйте оладьи при помощи двух ложек и выкладывайте на сковороду. Жарьте 3−4 минуты до золотистой корочки, переверните и готовьте еще 2−3 минуты. Не накрывайте крышкой, чтобы сохранить хрустящую поверхность.

Шаг 5. Соус
Мелко нарежьте укроп и чеснок, смешайте со сметаной и лимонным соком. Дайте настояться в холодильнике 10−15 минут.

Шаг 6. Подача
Выложите готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими с дольками лимона, свежей зеленью и соусом. Отличный гарнир — овощной салат, картофельное пюре или тушеные овощи.



