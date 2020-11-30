Рыбные котлеты и перловка оказались самыми нелюбимыми блюдами у школьников

https://static.news.ru/photo/449f83b2-3307-11eb-a99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Российское движение школьников (РДШ) провело опрос среди учащихся об отношении к еде. Более 50% участников исследования заявили, что недовольны качеством питания в школьных столовых.

Опрос проводился среди 3,5 тысячи детей. Около 30% отметили, что их не устраивает размер порции. Чуть более 48% школьников указали, что еда не всегда доходит до них разогретой, 33% пожаловались на санитарное состояние столовых, 29% оказались не удовлетворены графиком питания.

Самыми нелюбимыми блюдами у детей стали рыбные котлеты, перловка, гороховое пюре, жареная печёнка, полуфабрикаты и «серый омлет».

Как сообщает ТАСС, Плещева призвала школьников участвовать в проекте «Шеф в школе» в качестве «разборчивых дегустаторов». Таким образом дети могут помочь в мониторинге ситуации с питанием. Для участия в проекте зарегистрировались уже полторы тысячи учащихся, рассказала исполнительный директор РДШ. Активнее всего инициативой интересуются в Башкирии, Ростовской, Свердловской, Амурской и Тамбовской областях, Санкт-Петербурге, Алтайском и Красноярском краях, а также в Подмосковье.

В конце сентября президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору взять на постоянный контроль вопрос качества школьного питания, передавал NEWS.ru.