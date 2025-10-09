Рыбные фрикадельки с цедрой лимона: идеальный выбор для здорового ужина

Эти нежные рыбные фрикадельки с цедрой лимона станут идеальным выбором для здорового ужина! Легкое, питательное блюдо с цитрусовыми нотками и зеленью порадует своим вкусом и пользой. Отличный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет жертвовать вкусом.

Ингредиенты

Филе белой рыбы — 1 кг

Лук репчатый — 1 шт.

Масло сливочное — 80 г

Яйцо — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Петрушка — 1 пучок

Укроп — 1 пучок

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Пропустите рыбное филе и очищенную луковицу через мясорубку. В полученный фарш добавьте размягченное сливочное масло, яйцо, мелко рубленную зелень, цедру лимона и специи по вкусу. Тщательно вымесите массу до однородности и сформируйте небольшие фрикадельки. Разложите их на противне, застеленном пергаментом, и запекайте в разогретой до 190°C духовке 10-12 минут до легкой румяности. Подавайте фрикадельки горячими с долькой лимона.

