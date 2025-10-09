Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:30

Рыбные фрикадельки с цедрой лимона: идеальный выбор для здорового ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти нежные рыбные фрикадельки с цедрой лимона станут идеальным выбором для здорового ужина! Легкое, питательное блюдо с цитрусовыми нотками и зеленью порадует своим вкусом и пользой. Отличный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет жертвовать вкусом.

Ингредиенты

  • Филе белой рыбы — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло сливочное — 80 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Петрушка — 1 пучок
  • Укроп — 1 пучок
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Пропустите рыбное филе и очищенную луковицу через мясорубку. В полученный фарш добавьте размягченное сливочное масло, яйцо, мелко рубленную зелень, цедру лимона и специи по вкусу. Тщательно вымесите массу до однородности и сформируйте небольшие фрикадельки.
  2. Разложите их на противне, застеленном пергаментом, и запекайте в разогретой до 190°C духовке 10-12 минут до легкой румяности. Подавайте фрикадельки горячими с долькой лимона.

Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.

