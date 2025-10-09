Рыбные фрикадельки с цедрой лимона: идеальный выбор для здорового ужина

Эти нежные рыбные фрикадельки с цедрой лимона станут идеальным выбором для здорового ужина! Легкое, питательное блюдо с цитрусовыми нотками и зеленью порадует своим вкусом и пользой. Отличный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет жертвовать вкусом.
Ингредиенты
- Филе белой рыбы — 1 кг
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло сливочное — 80 г
- Яйцо — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Петрушка — 1 пучок
- Укроп — 1 пучок
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Пропустите рыбное филе и очищенную луковицу через мясорубку. В полученный фарш добавьте размягченное сливочное масло, яйцо, мелко рубленную зелень, цедру лимона и специи по вкусу. Тщательно вымесите массу до однородности и сформируйте небольшие фрикадельки.
- Разложите их на противне, застеленном пергаментом, и запекайте в разогретой до 190°C духовке 10-12 минут до легкой румяности. Подавайте фрикадельки горячими с долькой лимона.
Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.