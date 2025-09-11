Рыба в фольге с овощами: ужин за 20 минут без мытья посуды

Рыба в фольге с овощами — это простой и полезный ужин, который готовится быстро и не требует особых кулинарных навыков. Запекание в фольге сохраняет сочность рыбы и аромат овощей, создавая гармоничное сочетание вкусов. Этот способ приготовления исключает необходимость мытья жирной посуды и распространяет запах по кухне.

Филе рыбы (лосось, форель или треска) натирают солью, перцем и лимонным соком. На лист фольги выкладывают слоями: нарезанные цуккини, морковь, болгарский перец и помидоры. Сверху размещают рыбу, добавляют веточку розмарина или укропа. Плотно заворачивают фольгу, формируя герметичный конверт. Запекают при 200°C 15-20 минут.

Подают прямо в фольге, аккуратно развернув верхнюю часть.

