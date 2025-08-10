Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Рубиновый тарт со смородиной! Песочная основа и сливочная начинка

Рубиновый тарт со смородиной! Нежный десерт с хрустящей основой и яркой ягодной начинкой. Кислинка смородины идеально сочетается со сладкой сметанной заливкой.

Ингредиенты для теста

  • Мука — 250 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 60 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.

Для начинки

  • Красная смородина — 300 г
  • Сметана — 300 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйца — 2 шт
  • Крахмал — 30 г

Приготовление

  1. Смешать ингредиенты для теста, охладить 30 минут. Распределить в форме, сделать бортики. Выложить половину смородины.
  2. Взбить сметану с сахаром, яйцами и крахмалом, залить ягоды. Выпекать 40 минут при 180°C. Полностью остудить перед подачей. Украсить свежими ягодами смородины.

Десерт идеален к чаю и требует полного охлаждения для идеальной текстуры.

Ранее мы готовили пирог-перевертыш с персиками! Вкуснейшая выпечка на молочном тесте.

