Рубиновый тарт со смородиной! Песочная основа и сливочная начинка

Рубиновый тарт со смородиной! Нежный десерт с хрустящей основой и яркой ягодной начинкой. Кислинка смородины идеально сочетается со сладкой сметанной заливкой.
Ингредиенты для теста
- Мука — 250 г
- Сливочное масло — 100 г
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 60 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
Для начинки
- Красная смородина — 300 г
- Сметана — 300 г
- Сахар — 100 г
- Яйца — 2 шт
- Крахмал — 30 г
Приготовление
- Смешать ингредиенты для теста, охладить 30 минут. Распределить в форме, сделать бортики. Выложить половину смородины.
- Взбить сметану с сахаром, яйцами и крахмалом, залить ягоды. Выпекать 40 минут при 180°C. Полностью остудить перед подачей. Украсить свежими ягодами смородины.
Десерт идеален к чаю и требует полного охлаждения для идеальной текстуры.
