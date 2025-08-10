Рубиновый тарт со смородиной! Песочная основа и сливочная начинка

Рубиновый тарт со смородиной! Нежный десерт с хрустящей основой и яркой ягодной начинкой. Кислинка смородины идеально сочетается со сладкой сметанной заливкой.

Ингредиенты для теста

Мука — 250 г

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 2 шт

Сахар — 60 г

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Для начинки

Красная смородина — 300 г

Сметана — 300 г

Сахар — 100 г

Яйца — 2 шт

Крахмал — 30 г

Приготовление

Смешать ингредиенты для теста, охладить 30 минут. Распределить в форме, сделать бортики. Выложить половину смородины. Взбить сметану с сахаром, яйцами и крахмалом, залить ягоды. Выпекать 40 минут при 180°C. Полностью остудить перед подачей. Украсить свежими ягодами смородины.

Десерт идеален к чаю и требует полного охлаждения для идеальной текстуры.

