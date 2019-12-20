https://static.news.ru/photo/a4ff2eda-23f2-11ea-bf75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что для верующих допустимы банковские вклады и кредиты. При этом нужно соблюдать осторожность, уверен он.

Священник вспомнил о завете Иисуса Христа с запретом служить одновременно Богу и маммоне, а также клирикам заниматься ростовщичеством. Однако в нынешнем мире нельзя отказаться от использования банков, сказал он в эфире «России 24».

Нет ничего греховного в том, чтобы класть деньги в банк под проценты. Даже если банк стабильный, есть определённый риск. То есть вы получаете эти проценты за риск, с которым связано размещение денег в банке, — подчеркнул он.

При этом кредит можно брать только при наличии возможности его выплачивать. В противном случае заёмщик подставляет под удар себя и свою семью, заключил Илларион.

Ранее, как писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что использование зарубежного опыта в области законотворчества не должно противоречить духовным законам России. Он отметил, что законотворцам необходимо учитывать важность соотнесения новых норм с духовной и культурной традицией народа, так как угроза появления противоречащих инициатив «постоянно существует».