РПЦ опубликовала чёрный список сайтов для пожертвований

https://static.news.ru/photo/a70dffd2-dca0-11ea-8fad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Русская православная церковь призвала верующих использовать только официальные сайты приходов, храмов и монастырей, чтобы сделать пожертвование или подать записку с требами. В случае с другими ресурсами деньги могут быть направлены не по назначению, считают в РПЦ.

В Церкви отметили рост количества онлайн-сервисов и мобильных приложений, предлагающих подобные услуги. В случае с такими анонимными интернет-порталами добросовестность посредников является неочевидной, отметили там.

На многие из этих ресурсов регулярно поступают жалобы верующих. Хорошо известно, что услуги такого рода оказываются за комиссионное вознаграждение, размер которого скрыт от жертвователя и может достигать двадцати и более процентов от переводимой суммы. Это означает, что значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу, — рассказали в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Там обнародовали список собирающих деньги ресурсов, которые не имеют отношения к РПЦ, и пообещали регулярно актуализировать его.

Вместе с тем там отметили, что не вправе напрямую называть такие ресурсы мошенническими, но предупредили, что не несут ответственности за действия владельцев таких сайтов.

Ранее, как писал NEWS.ru, синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению выступил за создание федерального органа власти, который будет контролировать реабилитацию бездомных.