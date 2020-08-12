РПЦ поддержала создание единого федерального органа помощи бездомным

https://static.news.ru/photo/bb43e918-dc90-11ea-bfc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению выступил за создание федерального органа власти, который будет контролировать реабилитацию бездомных, следует из сообщения пресс-службы отдела.

Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений дала рекомендацию регионам РФ создавать и совершенствовать работу центров помощи бездомным.

В Синодальном отделе по благотворительности приветствуют решение правительственной комиссии по профилактике правонарушений улучшить помощь бездомным, а также проработать вопрос о создании единого федерального органа, который будет отвечать в России за возвращение в общество бездомных людей, — следует из сообщения пресс-службы отдела, передаёт РИА Новости.

Как заявила руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Ирина Мешкова, РПЦ «готова стать активным участником в разработке новой системы».

В настоящее время реализуется совместный пилотный проект Минздрава и РПЦ по созданию медицинских пунктов помощи в регионах — первый из них организовали в Иркутске в декабре 2019 года.

По словам Мешковой, недостаточно предоставить бездомным крышу над головой или работу. Им также требуется помощь в избавлении от алкогольной или наркотической зависимости.

В отделе также проинформировали, что в связи с пандемией COVID-19 число обращений бездомных за помощью существенно возросло. По данным негосударственного центра «Ангар спасения», среднее количество обращений выросло в 2-2,5 раза по сравнению с периодом до пандемии. Начиная с 20 марта центр зарегистрировал 35 тысяч обращений.

Как уточняет синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, численность бездомных в России составляет от 250 тысяч до 3 миллионов человек. РПЦ организовала работу более 90 приютов, 12 мобильных пунктов помощи, а также свыше 460 благотворительных столовых.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние годы в стране сократилось число лиц без определённого места жительства, обслуженных в учреждениях социальной помощи. Так, в 2019 году организации приняли 62,1 тысячи человек. Это более чем вдвое меньше, чем в 2014 году (132 тысячи).

Отмечается, что больше всего таких людей обслужили в Кемеровской (6152 человек), Новосибирской (6080) и Тюменской (4141) областях. Кроме того, в пятёрку по показателю попали Красноярский край (3234) и Челябинская область (2956).