Социальные учреждения стали отказывать «профессиональным» бомжам в помощи

https://static.news.ru/photo/814e51e0-d1ae-11ea-a8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние годы в стране сократилось число лиц без определённого места жительства, обслуженных в учреждениях социальной помощи. Так, в 2019 году организации приняли 62,1 тысячи человек. Это более чем вдвое меньше, чем в 2014 году (132 тысячи). С такой информацией Минтруда ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что больше всего таких людей обслужили в Кемеровской (6152 человек), Новосибирской (6080) и Тюменской (4141) областях. Кроме того, в пятёрку по показателю попали Красноярский край (3234) и Челябинская область (2956).

В Москве в прошлом году помогли 2196 лицам без определённого места жительства.

В свою очередь, наименьшие цифры наблюдаются в Курской области (4 человека), Приморском крае (41), Калмыкии (64), Московской (98) и Тверской (99 областях).

По данным министерства, несколько уменьшилось количество профильных учреждений: с 142 до 136.

За несколько лет подобные организации стали отсеивать «профессиональных» бездомных и оказывать помощь реально нуждающимся, отметил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Я думаю, что всё-таки порядка стало больше. Есть «профессиональные» безработные, так и «профессиональные» нищие. В связи с тем, что контроль за этим усилился, действительно кому нужна помощь, могут получить. Власть в этом плане стала работать более оперативно и чётко. Если человек нуждается, его либо в интернат какой-то надо определять, если он больной и ему нужна помощь. Либо его надо определять на лечение, либо родственников искать, — пояснил депутат.

Он добавил, что желающим вести подобный образ жизни по собственной воле можно создать особые условия проживания, чтобы они не делали это на городских улицах.

Высокие показатели по обслуженным бездомным в отдельных субъектах говорят о качественной работе региональных властей, заключил парламентарий.

Ранее NEWS.ru писал, что четверо неизвестных ограбили бездомного в столице, забрав у него деньги, телефон и беспроводные наушники.