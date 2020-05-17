В Москве неизвестные ограбили бездомного

Четверо неизвестных ограбили бездомного в столице, забрав у него деньги, телефон и беспроводные наушники.
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За гаражами четверо неизвестных, угрожая ему предметом, похожим на нож, похитили 17 тыс. 400 рублей, телефон сотовой связи с беспроводными наушниками и скрылись, — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным полиции, материальный ущерб составил почти 70 тыс. рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудник главка СКР по Московской области Евгений Сальников получил несколько ножевых ранений, пытаясь предотвратить ограбление магазина.
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