В Москве неизвестные ограбили бездомного

https://static.news.ru/photo/54decf7a-980d-11ea-bad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо неизвестных ограбили бездомного в столице, забрав у него деньги, телефон и беспроводные наушники.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД России. По данным агентства, 33-летний мужчина без определённого места жительства обратился в полицию, сообщив, что его ограбили. Один из нападавших при этом был вооружён ножом.

За гаражами четверо неизвестных, угрожая ему предметом, похожим на нож, похитили 17 тыс. 400 рублей, телефон сотовой связи с беспроводными наушниками и скрылись, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, материальный ущерб составил почти 70 тыс. рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудник главка СКР по Московской области Евгений Сальников получил несколько ножевых ранений, пытаясь предотвратить ограбление магазина.