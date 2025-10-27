Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 11:28

Розочки с яблоком на сковороде: делаю простое тесто на кефире — и жарю пышки за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно красивые и вкусные розочки с яблоками на сковороде, которые станут хитом вашего чаепития. Рецепт проще, чем кажется. Делаю простое тесто на кефире — и жарю пышки за 20 минут!

Для теста вам понадобится: 250 мл кефира, 400 г муки, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите мягкое тесто, дайте ему постоять 15 минут. Для начинки нарежьте 2 яблока тонкими дольками, потушите с 1 ст. л. сахара 3-4 минуты до мягкости. Тесто раскатайте, нарежьте на полоски, выложите яблочные дольки по всей длине, посыпьте корицей и сверните в розочки. Обжарьте на сковороде под крышкой на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны, добавив немного масла.

Вкус булочек бесподобен: нежное воздушное тесто на кефире с хрустящей корочкой сочетается с тающими во рту яблоками, а корица придает пикантную нотку. Эти булочки хороши как теплыми, так и холодными, а их изысканный вид впечатлит каждого.

Ранее стало известно, как приготовить печеные яблоки в тесте с медово-ореховой начинкой: шедевр за 20 минут из простых ингредиентов.

