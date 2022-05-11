Ротвейлеры насмерть загрызли ребёнка во дворе частного дома в Крыму

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Ротвейлеры насмерть загрызли 10-летнюю девочку во дворе частного дома в Крыму. Как сообщается на сайте управления СК РФ по Крыму и Севастополю, на девочку набросились собаки породы ротвейлер, содержавшиеся в вольере того же дома. Ребёнок был госпитализирован и впоследствии умер в больнице.

Днём 10 мая мужчина, содержащий во дворе частного дома двух взрослых собак породы ротвейлер, выпустил животных из вольера погулять. Когда 10-летняя девочка вышла во двор, собаки напали на неё, причинив тяжёлые рваные раны туловища, конечностей головы и лица, — сообщили в СК.

В отношении жителя посёлка Советский возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства ведомства, инициирована проверка содержания опасных пород собак.

Ранее в Сочи собака загрызла 12-летнюю участницу детского первенства России по шахматам. На турнир она приехала вместе с мамой. Вечером девочка решила прогуляться и покормить бездомную собаку с щенятами на заброшенной стройке. Её тело было найдено спустя час со следами укусов. Соревнования пришлось досрочно остановить.

17 апреля в Башкирии собаки загрызли четырёхлетнего ребёнка. Трагедия произошла в деревне Сафарово Учалинского района. Когда мальчик катался около дома на велосипеде, на него накинулась стая собак. Ребёнок погиб мгновенно. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».