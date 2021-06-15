Россиянке выплатят €25 тысяч за пытки в психбольнице

https://static.news.ru/photo/366facfe-cdcb-11eb-82c8-96000091f725_660.jpg Фото: stadtratte via www.imago-images.de/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение Европейской конвенции по правам человека со стороны российских властей по отношению к бывшей пациентке казанской клинической психиатрической больницы им. Бехтерева. Ей выплатят €25 тысяч за пытки. Об этом рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своём Telegram-канале.

ЕСПЧ решил, что Россия нарушила статьи о запрете пыток и о праве на свободу и личную неприкосновенность, следует из документов, размещённых на сайте суда. Девушке полагается €25,6 тысячи (около 2,28 млн рублей) за нарушение её прав и €2,43 тысячи (около 216 тысяч рублей) в качестве компенсации судебных издержек.

Россиянка проходила лечение в инфекционном отделении больницы с мая 2009 года по декабрь 2011 года. Она жаловалась, что её регулярно привязывали к кровати. Вместо туалета в палате было переносное ведро, огороженное ширмой, а рядом за столом ели пациенты. Кроме того, в комнате не было умывальника, а в баню разрешали ходить раз в 10 дней.

Все эти факты подтвердили проверки прокуратуры и Роспотребнадзора. В 2012 году по решению российского суда женщине выплатили 15 тысяч рублей компенсации.

В апреле следователи СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника полиции, применившего физическое насилие к задержанному. Силовик применил электрошокер к мужчине, которого обвиняли в похищении телёнка.