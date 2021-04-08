На новосибирского полицейского завели дело за пытку задержанного

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Следователи СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника полиции, применившего физическое насилие к задержанному.

Согласно материалам дела, 1 апреля в отделение полиции был доставлен житель села Тычкино Баганского района. Его заподозрили в хищении телёнка с фермы, на которой он ранее работал скотником.

В ходе беседы с мужчиной сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен к совершению хищения животного, применил в отношении последнего электрошоковое устройство, — сообщается на сайте ведомства.

На следующий день потерпевший пожаловался на действия полицейского в СКР. В ходе проверочных мероприятий и судебно-медицинской экспертизы его слова подтвердились.

Полицейского задержали, после предъявления обвинения он был отправлен под арест. Следователи продолжают сбор и анализ доказательств по делу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иваново осудили троих сотрудников полиции, которые избивали подозреваемого и пытали его электрошокером, целлофановым пакетом и противогазом. В общей сложности их приговорили к 17 годам лишения свободы.