Россиянке не дали загранпаспорт из-за старого дела за мемы Мотузной не выдали загранпаспорт из-за закрытого дела 2017 года о мемах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербурженке Марии Мотузной отказали в выдаче загранпаспорта из-за того, что в 2017 году против нее велось разбирательство за разжигание религиозной и расовой розни. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Twitter. При этом дело было прекращено из-за декриминализации статьи, а девушке была выплачена компенсация за незаконное уголовное преследование.

Сначала эта женщина сказала, что я подследственная. Типа прямо сейчас. Я поседела, кажется, пока она год не назвала, — пишет Мотузная.

Теперь девушке необходимо идти в отделение МВД и требовать, чтобы ее убрали из перечня террористов и экстремистов. В противном случае она не сможет получить паспорт и ей будет запрещен выезд из страны.

В 2019 году Барнаульский суд назначил Мотузной компенсацию в размере 100 тысяч рублей за незаконное преследование. Ее дело было закрыто по реабилитирующим основаниям. При этом девушка требовала от суда выплатить ей 1 миллион рублей. Но адвокат девушки признал, что это решение было победным, поскольку даже тем, кто был ошибочно помещен в СИЗО, суд присуждал в качестве компенсации лишь 50 тысяч рублей.