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Жительница России стала 39-миллионным туристом, решившим провести отпуск в Таиланде. В честь этого 44-летнюю Анну Павловскую в аэропорту лично приветствовал министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан.

Путешественница прилетела в азиатскую страну уже в третий раз вместе с мужем и дочерью, чтобы отдохнуть на Пхукете. В рамках программы «Самый удачливый гость Таиланда» ей вручили рубашку, сертификат, подтверждающий звание 39-миллионного посетителя, ваучер на пятидневное проживание в одном из четырёх- или пятизвёздочных отелей страны, а также два авиабилета в обе стороны.

Ратчакитпракан отметил, что его ведомство и управление по туризму хотят принять ещё больше туристов, передаёт Thai News Agency.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ассоциации туроператоров России назвали основные тенденции в туризме в 2020 году. Первая из них — это ориентированность спроса на бюджетный сегмент.