Путешественница прилетела в азиатскую страну уже в третий раз вместе с мужем и дочерью, чтобы отдохнуть на Пхукете. В рамках программы «Самый удачливый гость Таиланда» ей вручили рубашку, сертификат, подтверждающий звание 39-миллионного посетителя, ваучер на пятидневное проживание в одном из четырёх- или пятизвёздочных отелей страны, а также два авиабилета в обе стороны.

Ратчакитпракан отметил, что его ведомство и управление по туризму хотят принять ещё больше туристов, передаёт Thai News Agency.