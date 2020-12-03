Россиянина арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте Анатолия Губанова, которого обвиняют в государственной измене, сообщила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.
В отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ [«Государственная измена»], избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала она.
По её словам, мужчина проведёт под стражей месяц и 30 суток и сможет освободиться 2 января 2021 года,
По данным «Интерфакса»,
Полный тёзка арестованного — преподаватель МФТИ по курсу практической аэродинамики высокоскоростных летательных аппаратов и кандидат технических наук,
Как писал NEWS.ru, журналисту Ивану Сафронову, которого также обвиняют в государственной измене, не разрешили позвонить матери в день её рождения. По словам адвоката экс-журналиста, в ФСБ заявили, что звонок может быть использован для «скрытого обмена информацией или выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы».
Также недавно Лефортовский суд Москвы арестовал по обвинению в госизмене сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина. Все материалы дела засекречены.