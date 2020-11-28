Россиянин заказал в Крым вертолёт ради доставки фастфуда

https://static.news.ru/photo/7b4f73a0-322f-11eb-b1c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Турист из России, отдыхавший в Крыму, очень захотел еду из одного известного ресторана быстрого питания. На полуострове такого заведения не оказалось и курортник нанял частный вертолёт, чтобы тот слетал в Краснодар и привёз вожделенные бургеры и картофель-фри. Об этом рассказали источники в сфере авиаперевозок.

По словам инсайдера, пилот купил около 20 позиций из меню и вернулся обратно в Крым. Собеседник РИА ФАН при этом уточнил , что аренда вертолёта обошлась россиянину в 200 тысяч рублей, а еды он заказал на четыре тысячи. Слетать пилот успел за два часа.

Как рассказали представители компаний, которые отдают вертолёты в аренду, они ещё не сталкивались с подобным заказом. Обычно туристы заказывают чартерные рейсы, чтобы отправиться на экскурсию или встретить гостей. При этом авиакомпании заверили, что доставка еды в Крым осуществима. Только вот заплатить за это придётся от 200 до 400 тысяч рублей.

Один известный сетевой ресторан, куда и направил пилота отдыхающий, прекратил работу в Крыму в апреле 2014 года. Своим сотрудникам администрация тогда предложила перевестись в любое другое заведение сети на Украине.

Как сообщал NEWS.ru, Минпромторг России направил российским регионам письмо с предложениями по организации работы фуд-кортов в торговых центрах, предполагающими ресторанный формат обслуживания. Как стало известно, данный регламент в условиях коронавируса разработал Союз торговых центров совместно с крупными ТЦ. Такие меры могут стать альтернативой закрытию или ограничению работы фуд-кортов в различных регионах.