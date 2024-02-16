Россиянин умер в самолете по пути в Петрозаводск Mash: пассажир скончался в самолете рейса Калининград — Петрозаводск

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Пассажир самолета авиакомпании «Северсталь», который выполнял рейс из Калининграда в Петрозаводск, скончался во время полета, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, но спасти мужчину не удалось.

Как передает канал, погибшему пассажиру было 58 лет. Мужчине стало плохо в воздухе, ему пытались оказать помощь бортпроводники. Причины его смерти неизвестны.

Ранее самолет авиакомпании «Победа» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково из-за пассажирки, которая потеряла создание при полете. Лайнер выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару. В какой-то момент женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия и упала в обморок. Бортпроводники не смогли привести пассажирку в чувство, после посадки ее передали медикам.

До этого мужчина скончался на борту самолета «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга в Благовещенск. Спустя час полета 45-летнему маломобильному мужчине без ног стало плохо: он начал задыхаться и у него упало давление. Командир самолета принял решение об экстренной посадке в Сургуте, но поднявшиеся на борт медики лишь констатировали смерть пассажира.