Мужчина умер на борту самолета по пути в Благовещенск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина умер на борту самолета «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга в Благовещенск, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, инцидент произошел накануне вечером, медики на борту пытались оказать пассажиру помощь, но он скончался.

Спустя примерно час полета 45-летнему маломобильному мужчине без ног стало плохо: у него упало давление, он стал задыхаться. В итоге командир лайнера посадил лайнер в Сургуте. Поднявшиеся на борт медики лишь констатировали смерть пассажира. Вскоре самолет продолжил полет и прибыл в Благовещенск.

18 декабря стало известно, что пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс N4-555 Москва — Варадеро (Куба), получил разрешение на полет через воздушное пространство Норвегии. В Осло приняли такое решение из-за чрезвычайной ситуации на лайнере. По данным СМИ, экипаж принял решение развернуться из-за пассажира, у которого началось желудочное кровотечение.

До этого самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска. Непредвиденная стоянка продлилась больше двух часов. На борту находились 377 человек, в том числе 17 детей. Борт посадили из-за дебошира, вступившего в перепалку с бортпроводниками. После предупреждения о задержании в аэропорту Шереметьево мужчина начал имитировать обострение язвенной болезни желудка.