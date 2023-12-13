Самолет совершил экстренную посадку в Нижневартовске из-за дебошира

Самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска из-за дебошира на борту, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Непредвиденная стоянка продлилась больше двух часов. На борту находились 377 человек, в том числе 17 детей.

В пресс-службе МВД уточнили, что первоначальной причиной экстренного приземления стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Позднее выяснилось, что самолет посадили из-за дебошира, вступившего в перепалку с бортпроводниками и нарушавшего общественный порядок на борту. После предупреждения о задержании в аэропорту Шереметьево мужчина начал имитировать обострение язвенной болезни желудка.

Гражданин выкурил сигарету в туалетной комнате, а в ответ на замечания начал вести себя вызывающе, вступил в перепалку с бортпроводниками, не сдерживаясь в выражениях. <...> Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Нижневартовске, где на взлетно-посадочной полосе лайнер уже встречали сотрудники линейного пункта полиции и фельдшер бригады скорой помощи. После осмотра медработниками диагноз мужчины (язва. — NEWS.ru) не подтвердился. Врачи также не выявили состояния опьянения, — говорится в сообщении.

На мужчину было составлено три административных протокола. Его ожидает штраф. Самолет продолжит полет по маршруту после оформления всех необходимых документов.

Аналогичный случай ранее произошел в аэропорту Санкт-Петербурга. Самолет, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Ташкент, совершил вынужденную посадку из-за буйного пассажира. Мужчину сняли с рейса.