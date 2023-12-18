Норвегия пустила российский самолет в свое воздушное пространство Норвегия разрешила самолету из РФ пролет над своей территорией из-за ЧП на борту

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс N4-555 Москва — Варадеро (Куба), получил разрешение на полет через воздушное пространство Норвегии, передает телеканал NRK. В Осло приняли такое решение из-за чрезвычайной ситуации на лайнере.

Экстренный медицинский случай на борту позволяет ему получить разрешение использовать норвежское воздушное пространство. <...> В данный момент он возвращается в Москву, — рассказали в госкомпании Avinor, заведующей 43 аэропортами в стране.

Как позже уточнили в Nordwind, самолет вернулся в московский аэропорт из-за ухудшения состояния двух пассажиров. Борт приземлился в российской столице примерно в 19:00 мск. Планируется, что рейс Москва — Варадеро снова вылетит из Шереметьево в 22:00 мск.

«Известия» пишут, что экипаж принял решение развернуться из-за пассажира, у которого началось желудочное кровотечение. О его состоянии ничего не сообщается.

Ранее самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска. Непредвиденная стоянка продлилась больше двух часов. На борту находились 377 человек, в том числе 17 детей. Борт посадили из-за дебошира, вступившего в перепалку с бортпроводниками. После предупреждения о задержании в аэропорту Шереметьево мужчина начал имитировать обострение язвенной болезни желудка.