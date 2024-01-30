Самолет «Победы» экстренно сел во Внуково ради спасения пассажирки Mash: самолет «Победы» экстренно сел во Внуково из-за обморока пассажирки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиалайнер перевозчика «Победа» экстренно сел в аэропорту Внуково из-за пассажирки, которая потеряла сознание во время полета, передает Telegram-канал Mash. По его данным, после посадки девушку передали медикам.

Самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару. В какой-то момент женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия, после чего упала в обморок. Капитан судна принял решение сажать лайнер, поскольку бортпроводникам не удалось привести женщину в чувство в воздухе.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Сургута в Москву, совершил экстренную посадку в Перми. Поводом стало неадекватное поведение одного из пассажиров, который, предположительно, принял наркотики. Мужчина начал плеваться в других пассажиров. Его удалось усмирить и привязать к сиденью, а в Перми его передали правоохранителям. Полицейские нашли у пассажира пакет с белым порошком. Мужчину задержали и отправили в наркодиспансер на освидетельствование.

До этого Boeing 737-800, следовавший рейсом Сочи — Санкт-Петербург, экстренно посадили в Саратове. Причиной стал пьяный дебош пассажирки по имени Земфира Глазырина. Во время полета 26-летняя пассажирка внезапно встала со своего места и стала бегать по салону, приставать к бортпроводникам и другим гражданам.