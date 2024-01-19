Мужчина в наркотическом угаре оплевал пассажиров и «посадил» самолет Baza: рейс из Сургута в Москву экстренно сел в Перми из-за поведения пассажира

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Сургута в Москву, совершил экстренную посадку в Перми, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, поводом стало неадекватное поведение одного из пассажиров, который, предположительно, принял наркотики.

Как пишет Baza, мужчина на борту самолета принял неизвестное вещество, после чего стал плеваться в других пассажиров. Его удалось усмирить и привязать к сиденью, а в Перми его передали правоохранителям. Полицейские нашли у пассажира пакет с белым порошком. Мужчину задержали и отправили в наркодиспансер на освидетельствование.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Boeing 737-800, следовавший рейсом Сочи — Санкт-Петербург, экстренно посадили в Саратове. По данным канала, причиной стал пьяный дебош пассажирки по имени Земфира Глазырина.

По информации SHOT, во время полета 26-летняя пассажирка внезапно встала со своего места и стала бегать по салону, приставать к бортпроводникам и другим гражданам. После этого, говорится в публикации, Земфира закурила, а экипаж запросил срочную посадку в аэропорту Саратова. Девушку вывели из самолета, отправили в вытрезвитель, а самолет через некоторое время продолжил путь и благополучно приземлился в Северной столице.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.