Пьяная Земфира устроила дебош в самолете и «посадила» его на полпути SHOT: Земфира устроила пьяный дебош во время полета из Сочи в Санкт-Петербург

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что Boeing 737-800, следовавший рейсом Сочи — Санкт-Петербург, экстренно посадили в Саратове. По данным канала, причиной стал пьяный дебош пассажирки по имени Земфира Глазырина.

Как пишет SHOT, во время полета 26-летняя пассажирка внезапно встала со своего места и стала бегать по салону, приставать к бортпроводникам и другим гражданам. После этого, говорится в публикации, Земфира закурила, а экипаж запросил срочную посадку в аэропорту Саратова.

Канал уточнил, что девушку вывели из самолета, отправили в вытрезвитель, а самолет через некоторое время продолжил путь и благополучно приземлился в Северной столице. Как сообщает SHOT, в отношении Земфиры составили два протокола — за курение и нетрезвое состояние в общественном месте.

Ранее в аэропорту Волгограда пьяный мужчина во время дебоша ударил женщину-полицейского. Против мужчины составили два протокола по статьям о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Также в отношении нападавшего завели уголовное дело об оскорблении представителя власти. Пострадавшая от нападения пассажира сотрудница МВД посетила травмпункт, где ей диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и поверхностную рану ушной раковины.