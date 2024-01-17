Выпивший перед полетом пассажир ударил женщину-полицейского в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Волгограда пьяный мужчина во время дебоша ударил женщину-полицейского, сообщает Telegram-канал SHOT. Против мужчины составили два протокола по статьям о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В СКР региона изданию «Городские вести» подтвердили факт инцидента. Видео с моментом задержания опубликовал Telegram-канал «Остров свободы».

56-летний мужчина в ответ на замечание, сделанное ему девушкой-полицейским, стал нецензурно выражаться, а затем с размаху ударил сотрудницу полиции кулаком в левую часть лица, причинив ей травмы, — сообщили в СКР.

Отмечается, что мужчина был одет в камуфляжную форму. При этом к военнослужащим он никакого отношения не имеет.

Также против нападавшего завели уголовное дело об оскорблении представителя власти. Пострадавшая от нападения пассажира сотрудница МВД посетила травмпункт, где ей диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и поверхностную рану ушной раковины.

Ранее в Московской области задержали 19-летнего местного жителя, который ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Свой поступок молодой человек объяснил тем, что проиграл другу спор.