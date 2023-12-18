Житель Подмосковья проиграл спор и ударил полицейского в лицо В Подмосковье задержали молодого человека, который ударил полицейского на спор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области задержали 19-летнего местного жителя, который ударил кулаком в лицо сотрудника полиции, сообщает Telegram-канал «112». Свой поступок молодой человек объяснил тем, что проиграл другу спор. По данному факту проводится проверка.

Пострадавшим оказался старший инспектор ДПС. Он нес службу вместе с напарником на маршруте патрулирования, когда к нему за помощью обратился молодой человек. Но вместо того, чтобы рассказать полицейскому о своей проблеме, юноша ударил его кулаком в лицо. Сотруднику ДПС диагностировали ушиб части лица.

Злоумышленника задержали. Он объяснил, что не имеет к сотруднику полиции никаких претензий и ударил его только потому, что проиграл спор своему другу. В отношении молодого человека инициировали проверку. В случае возбуждения уголовного дела о насилии в отношении представителя власти ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по полицейским из своего дома в Рязанской области. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрывать дороги, чтобы избежать жертв, однако в результате стрельбы погиб один полицейский.