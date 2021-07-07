Россиянин построил копию корабля викингов

Житель Иркутска Владимир Томилов своими руками построил корабль викингов — драккар. На судне мужчина планирует пуститься в путешествие по Ангаре и Байкалу, пишет «КП-Иркутск».

На постройку копии корабля у Владимира ушло три года. Все чертежи он взял из Интернета.

Всё брал в Интернете. Там образцов полно, всё-таки я не первый кораблестроитель. Сначала я закупил досок и начал мастерить «хребет» корабля — киль. Затем наращивал борта и покрывал смолой. Каждую доску приходилось шлифовать и собирать между собой словно пазл, — рассказал иркутянин.

В результате получилось судно длиной 13 метров и 3,7 метра в ширину. Он также смастерил 10 вёсел и воссоздал экипировку воинов: кольчугу, шлемы и оружие. Обошлось всё это в 150 тысяч рублей. По его словам, ему осталось только сшить паруса и натянуть канаты. Также для спуска корабля на воду ему потребуется помощь 12 викингов-гребцов.

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