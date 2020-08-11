В Московской области построили необычный «Бомж-дом» из холстов

В Московской области, близ города Можайск, появилась необычная постройка, полностью выполненная из холстов для рисования. Так называемый «Бомж-дом» находится на территории арт-пространства «Деревня», которое создавалось командой московского дизайн-завода «Флакон».
Так, оригинальный объект напоминает своим видом морского конька. Внутри располагаются несколько небольших комнат — хранилище для продуктов, маленькая кухня с умывальником и спальня.
Как
Дом без определённого места жительства, то есть он появился здесь и потом телепортировался в следующем году в другую точку, — пояснил Суслов.
По его словам, к сентябрю 2020 года все «стены» дома будут расписаны. Ранее художник жил в «человеческой голове» на территории арт-деревни «Никола-Ленивец», в «самолёте» в Жуковском, а в год 70-летия Победы — в «танке». Все эти постройки также были сделаны из холстов.
Ранее NEWS.ru писал, что в Екатеринбурге появились граффити с изображением российского чемпиона UFC Петра Яна. Новый арт-объект создали петербургские художники из команды SPB Colors на трансформаторной подстанции, расположенной на улице Шейнкмана.
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