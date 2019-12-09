Больше половины россиян уверены, что в Конституцию РФ нужно внести поправки. За изменения Основного закона страны высказались 68% опрошенных, только 17% заявили, что менять документ не надо.
Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение», сообщает
Тех, кто хотел бы пересмотреть Основной закон, также спросили, какие изменения необходимо внести. Самыми популярными стали поправки, которые бы улучшали социальную политику в стране (6%), а также изменения, способные повысить уровень жизни граждан (5%).
На вопрос о том, хорошей или плохой является Конституция, положительный вариант выбрали 54% респондентов, отрицательный — 22%. В опросе участвовали 1,5 тысячи человек из 53 регионов РФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень одобрения деятельности действующего главы РФ Владимира Путина составляет 63,2%. Доверяют президенту 70,2% респондентов. Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Организация также выяснила отношение к премьер-министру Дмитрию Медведеву (доверяют 38,5%) и кабмину (одобряют работу 40,8%).
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