https://static.news.ru/photo/65fdea32-1a42-11ea-a0ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Больше половины россиян уверены, что в Конституцию РФ нужно внести поправки. За изменения Основного закона страны высказались 68% опрошенных, только 17% заявили, что менять документ не надо.

Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение», сообщает РБК .

Тех, кто хотел бы пересмотреть Основной закон, также спросили, какие изменения необходимо внести. Самыми популярными стали поправки, которые бы улучшали социальную политику в стране (6%), а также изменения, способные повысить уровень жизни граждан (5%).

На вопрос о том, хорошей или плохой является Конституция, положительный вариант выбрали 54% респондентов, отрицательный — 22%. В опросе участвовали 1,5 тысячи человек из 53 регионов РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень одобрения деятельности действующего главы РФ Владимира Путина составляет 63,2%. Доверяют президенту 70,2% респондентов. Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Организация также выяснила отношение к премьер-министру Дмитрию Медведеву (доверяют 38,5%) и кабмину (одобряют работу 40,8%).